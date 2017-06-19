تشغيل بئر جديدة بعد العملية الجيولوجية في حقل "آبشيرون الغربي"

باكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

تم تشغيل بئر أفقية جديدة رقم 32 من المنصة رقم 20 في حقل "آبشيرون الغربي" بعد العملية الجيولوجية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة النفط الوطنية الأذربيجانية (سوكار) أن البئر الجديدة أعطت النفط ووضعت تحت الخدمة بضمها إلى الرصيد بحصاد يومي يبلغ 8 طنا من النفط يوميا من العمق الذي يتراوح بين 726-678 مترا.

تجري أعمال الإنتاج في البئر الجديدة من قبل إدارة إنتاج النفط والغاز "أبشيرون نفط" للاتحاد الإنتاجي "أذ نفط" الأذربيجاني.