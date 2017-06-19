باكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج) انخفض أسعار النفط في الأسواق العالمية. تم بيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 44.57 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضها 0.17 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 47.11 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضها قدر 0.16 دولارا.

AZERTAG.AZ : أسعار النفط في الأسواق العالمية

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