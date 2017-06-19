القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 124 مرة

باكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 124 مرة خلال اليوم مستخدمة راجمات القنابل بعيار 82 مم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات.

وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن وحدات الاحتلال المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية شاوارشاوان والمرتفعات بمحافظة نويمبريان الأرمينية وقريتي بركابر وباراواكار بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية كوهنه قيشلاق بمحافظة أغسطافا الأذربيجانية وقريتي فرحلي وقوشجو أيريم والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرى موسيسقخ وجيناري وأيقدزور في محافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى أغدام وكوخانبي ومونجوقلو بمحافظة توفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية زمنلي بمحافظة كادابك الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرية جيلبورت بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى طاغي بكلي وشيخلار وباش قروند وجواهرلي وقاراقاشلي وساريجالي ونوفروزلو ومرزيلي في محافظة آغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو في محافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقروند وقاراخانبكلي وأشاغي سيد أحمدلي وقورقان وكردلر في محافظة فضولي الأذربيجانية وقريتي نوزكار ومهديلي في محافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك في المرتفعات لمحافظات جورانبوي وتارتار وآغدام وخوجاوند وفضولي وجبرائيل المحتلة الأذربيجانية على مواقع الدفاع الأذربيجاني المقابلة.