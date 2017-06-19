مزارعو أغصطفا يتطلعون إلى حصاد 12 طنا من العنب من كل هيكتار

باكو، 19 يونيو، أذرتاج

أثرت ظروف الطقس الحارة إيجابيا على زراعة العنب في مناطق أذربيجان الغربية فيما يتطلع مزارعون يستكملون الأعمال الزراعية الفنية إلى ارتفاع حصاد المحصول. وزاد أصحاب المشاريع والأعمال مساحة مزارع العنب نظرا لربحية هذا المجال.

وابلغ المزارع برويز ممدوف مراسل أذرتاج انه يشرف على 70 هيكتارا من حدائق العنب مفيدا أنّ العمال ينفذون حاليا إجراءات وقائية ضد الحشرات المضرة وممارسة التقليم الأخضر.

وقالت روشانة مددوفا القروية مشرفة عمالة حدائق العنب "نعمل حاليا على التقليم الأخضر وربط الأغصان. ونتوقع محصولا وافرا. ونرضى من العمل ونتقاضى رواتبنا دون تأخر".

ويتأكد مزارعون هذا العام من حصاد 10-12 طنا من كل هيكتار. ويهتمون في أغصطفا بزراعة العنب من نوعه للضيافة والمائدة اكثر من أنواعه الفنية المستخدمة في صناعة النبيذ.

يذكر أنّ مزارعو محافظة أغصطفا حصدوا في العام الماضي 7ر5 ألاف طن من العنب.