القوات المسلحة الأذربيجانية تبدأ تدريبات عسكرية

باكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

انطلقت اليوم التاسع عشر من يوليو مناورات تكتيكية عملياتية واسعة النطاق وذلك بأمر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف القائد العام الأعلى للقوات المسلحة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أنه يشارك في المناورات حوالي 23 ألف عسكري ونحو 120 مدرعة ونحو أكثر 180 منشأة صاروخية ومدفعية ونحو 30 مروحية وطائرة مقاتلة وكذلك وحدات سلاح الدفاع الجوي ومجموعات معاصرة للدفاع الجوي.

ستستمر المناورات حتى 24 يونيو.