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    وزير خارجية لاوس يزور ضريح حيدر علييف ومقبرة الشهداء

    ١٩.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٣١]

    باكو، 19 يونيو/ حزيران (أذرتاج)

    قام اليوم الوفد تحت قيادة وزير خارجية جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية سلومكساي كوماسيث بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضعوا إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الضيوف وضعوا باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

    كما زار الضيوف مقابر أبناء الوطن البواسل الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضعوا إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي" إجلالا لذكراهم.

    AZERTAG.AZ :وزير خارجية لاوس يزور ضريح حيدر علييف ومقبرة الشهداء
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