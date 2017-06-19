تعيين سفير جديد روسي لدى تركيا
AzerTAg.az
١٩.٠٦.٢٠١٧ [١٨:١٤]
موسكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
نشر نص المرسوم على موقع المعلومات القانونية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما بشأن تعيين ألكسي يرخوف سفيرا جديدا لروسيا لدى تركيا.
وشغل يرخوف منصب مدير قسم مركز إدارة الأزمات في وزارة الخارجية الروسية.
يذكر أن السفير السابق الروسي لدى تركيا أندريه كارلوف اغتيل في هجوم مسلح أثناء إلقائه كلمة في معرض للصور في 19 ديسمبر للعام السابق.
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