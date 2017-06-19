بهرام قاسمي: إيران لن تسمح بزعزعة الاستقرار في البلد
AzerTAg.az
١٩.٠٦.٢٠١٧ [١٨:١٥]
طهران، 19 يونيو (أذرتاج).
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي ان إيران لن تسمح بزعزعة الاستقرار في البلد من قبل الإرهابيين. وأضاف ان إطلاق إيران الصواريخ على مواقع الإرهابيين في سوريا هو الرد على حادث إرهابي وقع في البرلمان في السابع من يونيو. إيران مستعدة دائما للتعاون مع الدول الراغبة في مكافحة الإرهاب الدولي.
وذكر قاسمي ان طهران الرسمية سترد ردا قاسيا على الراغبين في زعزعة الاستقرار وترويع الشعب.
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