    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    بهرام قاسمي: إيران لن تسمح بزعزعة الاستقرار في البلد

    ١٩.٠٦.٢٠١٧ [١٨:١٥‎]

    طهران، 19 يونيو (أذرتاج).

    قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي ان إيران لن تسمح بزعزعة الاستقرار في البلد من قبل الإرهابيين. وأضاف ان إطلاق إيران الصواريخ على مواقع الإرهابيين في سوريا هو الرد على حادث إرهابي وقع في البرلمان في السابع من يونيو. إيران مستعدة دائما للتعاون مع الدول الراغبة في مكافحة الإرهاب الدولي.

    وذكر قاسمي ان طهران الرسمية سترد ردا قاسيا على الراغبين في زعزعة الاستقرار وترويع الشعب.

    AZERTAG.AZ : بهرام قاسمي: إيران لن تسمح بزعزعة الاستقرار في البلد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٦.٢٠١٧ [١٩:٠١]
    11 مفقودا جراء أمطار غزيرة تجرف غرب بكين
    ١٩.٠٦.٢٠١٧ [١٨:١٤]
    تعيين سفير جديد روسي لدى تركيا
    ١٧.٠٦.٢٠١٧ [١٦:٠٢]
    مقتل 6 شرطيين بهجوم مسلح في جامو وكشمير
    ١٧.٠٦.٢٠١٧ [١١:١٨]
    "بيكر هيوز": ارتفاع عدد منصات التنقيب الأمريكية عن النفط للأسبوع الـ22
    بهرام قاسمي: إيران لن تسمح بزعزعة الاستقرار في البلد