جائزة أذربيجان الكبرى: توقعات أولى لحالة الطقس

باكو، 19 يونيو، أذرتاج

توقعات أولى لحالة الطقس لسباق الفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى تعد بسماء مشمسة مع أنّ احتمال اشتداد رياح قد يصعب عمل الأندية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير ابتدائي انها تتوقع حالة الطقس ليوم الجمعة المقبلة سماء غائمة جزئيا إلى صافية بتردد درجة الحرارة حول 28 درجة مئوية. وأضافت انها تنتظر اشتداد رياح في السبت تحت 29 درجة مئوية. وتتوقع سماء مشمسة في الاحد مع انخفاض شدة رياح بدرجة الحرارة المترددة حول 28 مئوية.

وقالت انها لا تتوقع سماء ممطرة في نهاية الأسبوع.

يذكر أنّ جميع دورات سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى جرت على الحلبة الجافة في باكو بالعام الماضي.