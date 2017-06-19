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    سياسة


    وزير الدفاع الأذربيجاني يلتقي الوسطاء الدوليين بمجموعة منسك

    ١٩.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٣٥‎]

    باكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    التقى وزير الدفاع الأذربيجاني الفريق أول زاكر حسنوف اليوم الرؤساء المشاركين لمجموعة منسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي ستيفان ويسكونتي وإيغور بوبوف وريتشارد هوغلاند والمبعوث الخاص للرئيس الحالي للمنظمة آنجي كاسبيشك.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه نوقشت في اللقاء الوضع العسكري القائم بين أرمينيا وأذربيجان.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع الأذربيجاني يلتقي الوسطاء الدوليين بمجموعة منسك
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