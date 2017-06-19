11 مفقودا جراء أمطار غزيرة تجرف غرب بكين

بكين، 19 يونيو، أذرتاج

أصبح 11 شخصا في عداد المفقودين جراء أمطار غزيرة جرفت غرب العاصمة الصينية بكين قصبة جايتان منذ مساء الأمس.

وابلغ مراسل أذرتاج أنّ مياه الأمطار زادت منسوب مياه الأنهار والقنوات في القصبة وحدوث فيضانات ما جعل 11 شخصا في عداد المفقودين. ونقل عن شرطة بكين أنها عثرت على جثث 5 أشخاص إلى صباح اليوم فيما تجري إجراءات البحث والتحري عن مصير المفقودين الآخرين.