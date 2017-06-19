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    مباراة استعراضية بين نادي "قاراباغ" وفريق "أخمات"

    ١٩.٠٦.٢٠١٧ [١٩:٢٣]

    باكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    أقيمت في 20 يونيو مباراة استعراضية أولى لنادي "قاراباغ" لكرة القدم (أذربيجان) الذي يواصل استعداداته للموسم الجديد في النمسا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن نادي كرة القدم أن نادي "قاراباغ" سيقابل فريق "أخمات" الروسي.

    ستبدأ المواجهة في الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي في بلدة كوسن.

    يجب الإشارة إلى أن نادي "أخمات" كان يسمى السابق نادي "تيريك" غروزني لكرة القدم.

    AZERTAG.AZ :مباراة استعراضية بين نادي "قاراباغ" وفريق "أخمات"
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