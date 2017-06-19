مواجهة بين فريقي "نفط جي" و"شالكه" لكرة القدم

باكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

تم تعيين خطة استعداد نادي "نفط جي" لكرة القدم لباكو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن النادي أن المعسكر التدريبي للنادي سيبدأ في 26 يونيو في باكو. سيسافر النادي في 24 يونيو إلى النمسا.

سيقام المعسكر التدريبي في منطقة كيرشدورف النمساوية حتى 3 أغسطس.

ستقام في 26 يونيو مباراة استعراضية أولى للنادي ضمن معسكره التدريبي. وسيقابل نادي "شالكه" الألماني لكرة القدم في الساعة 20:00 بتوقيت باكو.

ستقام مباريات استعراضية أخرى في 30 يوليو و2-3 أغسطس.