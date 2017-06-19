دفع أكثر من 734 مليون و245 الف مانات تعويضا لمودعي البنك الـ11 المفلسة المؤمن عليهم

باكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قال صندوق ضمان الودائع في بيان انه دفع إلى 16 يونيو 43 مليونا و222 ألف مانات (98.5 في المائة من تعهدات التعويض العام) لمن لا نقصان في وثائقهم من بين مودعي مصرف "بارا بنك" المؤمن ودائعهم و58 مليونا و971 ألف مانات (85 في المائة من تعهدات التعويض العام) لمن لا نقصان في وثائقهم من بين مودعي مصرف "ضامن بنك" المؤمن ودائعهم و27 مليونا و771 ألف مانات (99.9 في المائة من تعهدات التعويض العام) لمن لا نقصان في وثائقهم من بين مودعي مصرف "كريدو بنك" المؤمن ودائعهم و3 ملايين و87 ألف مانات (اكثر من 98.7 في المائة من تعهدات التعويض العام) لمن لا نقصان في وثائقهم من بين مودعي مصرف "ديكا بنك" المؤمن ودائعهم وذلك عبر البنوك الموكلة لهذه العمليات.

وجاء في بيان الصندوق أن حجم التعويضات المدفوعة عموما على مودعي البنوك الأربعة المذكورة يزيد عن 133 مليون و53 ألف مانات.

كما دفع الصندوق أكثر من 16 مليون و354 ألف مانات عموما لمن لا نقصان في وثائقهم من بين مودعي مصرفي "أترا بنك" و"بنك القوقاز للتنمية" المؤمن ودائعهم، منها 14 مليونا و350 ألف مانات (أكثر من 98.2 في المائة من تعهدات التعويض العام) لمودعي مصرف "أترا بنك" ومليونين و4 آلاف مانات (96 في المائة من تعهدات التعويض العام) لمودعي مصرف "بنك القوقاز للتنمية".

ودفع الصندوق 437 مليون و433 ألف مانات (99.2 في المائة من تعهدات التعويض العام) لمن لا نقصان في وثائقهم من بين مودعي مصرف "بنك ستاندارد" المؤمن ودائعهم بعد تفليس البنك المذكور في مطلع أكتوبر الجاري.

وبلغت مدفوعات الصندوق تعويضا مليون و778 ألف مانات (84.7 في المائة من تعهدات التعويض العام) لمن لا نقصان في وثائقهم من بين مودعي مصرف "يونايتد كريديت بنك" المؤمن ودائعهم.

وبلغت مدفوعات الصندوق تعويضا 24 مليونا و191 ألف مانات (97 في المائة من تعهدات التعويض العام) لمن لا نقصان في وثائقهم من بين مودعي مصرف "بنك أوف أذربيجان" المؤمن ودائعهم و976 ألف و440 مانات (94 في المائة من تعهدات التعويض العام) لمن لا نقصان في وثائقهم من بين مودعي مصرف "كنجة بنك" المؤمن ودائعهم و120 مليون و458 ألف مانات (98.2 في المائة من تعهدات التعويض العام) لمن لا نقصان في وثائقهم من بين مودعي مصرف "تخنيكا بنك" المؤمن ودائعهم.

قال الصندوق في البيان إنه دفع أكثر من 734 مليون و245 ألف مانات لمودعي البنك الـ11 المفلسة منذ مطلع العام.