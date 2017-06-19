اكتشاف موعد تشغيل سكة حديد باكو – تفليس – قارص مطلع يوليو

باكو، 19 يونيو، أذرتاج

قال جاود قربانوف رئيس شركة سكة حديد أذربيجان لصحفيين إنّ موعد تشغيل سكة حديد باكو – تفليس – قارص يتضح في مطلع يوليو تموز المقبل.

وأوضح قربانوف أنّ موعد تشغيل الخط سيتم تحديده في اجتماع تقرر عقده اما في 4 واما في 5 يوليو تموز المقبل في قارص التركية بحضور وزير النقل والملاحة البحرية والاتصالات التركي احمد أرسلان ورئيس شركة سكة حديد جورجيا ووزير النقل الجورجي "للتمكن بعد ذلك الاجتماع من الإفصاح عن معلومة محددة مدققة."