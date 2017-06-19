مهرجان اليوغا في باكو
AzerTAg.az
١٩.٠٦.٢٠١٧ [٢٠:٢٦]
باكو، 19 يونيو (أذرتاج).
سينظم في المدينة القديمة (ايتشري شهر) بباكو في 21 يونيو مهرجان اليوغا في اطار اليوم العالمي ليوغا، ذلك بتنظيم السفارة الهندية في البلد. من المقرر ان تنظم أيضا تمرينات مختلفة ليوغا وتلقى محاضرات عن تاريخ اليوغا.
كذلك يقرر تنظيم فعاليات متنوعة في سومغايت في 24 يونيو وفي"معبد النار" التاريخي بسوراخاني في باكو في 25 يونيو على هامش المهرجان.
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