الإفصاح عن حجم محفظة الائتمان للبنوك وسائر مؤسسات الائتمان

باكو، 19 يونيو، أذرتاج

قال البنك المركزي إنّ حجم محفظة الائتمان للبنوك وسائر مؤسسات الائتمان الناشطة في البلد لأول مايو أيار الماضي انخفض بنسبة 6ر17 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي ليتدنى إلى ما يعادل بالعملة الوطنية 5ر15453 مليون مانات.

وأشارت هيئة الإحصاء في بيان إلى أنّ 1ر12038 مليون مانات او 9ر77 في المائة من المحفظة الائتمانية العامة جاءت من حصة القروض طويلة الأجل. كما أنّ 8ر34 في المائة من القروض قدمت من جانب البنوك الحكومية و6ر62 في المائة منها من قبل البنوك الخاصة و6ر2 في المائة منها من جانب مؤسسات الائتمان غير المصرفية والاتحادات الائتمانية.

ونوهت إلى أنّ مبلغ القروض المتعثرة يشكل 3ر10 في المائة من حجم المحفظة العامة.