نيون، 19 يونيو، أذرتاج أقيمت اليوم مراسم قرعة دوري ابطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2017/2018م المستهل. ويمثل أذربيجان فيها نادي "قراباغ" الاغدامي في المنفى الذي يشرع في الصراع من المرحلة المؤهلة الثانية كنادٍ مصنف. وسيواجه قراباغ نادي سامتريديا الجورجي في 11-12 يوليو تموز ذهابا وفي 18-19 يوليو تمور إيابا. وستقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في عاصمة أوكرانيا كييف.

AZERTAG.AZ : قرعة دوري أبطال أوروبا توقع قراباغ مع سامتريديا الجورجية

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