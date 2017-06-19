قرعة دوري أبطال أوروبا توقع قراباغ مع سامتريديا الجورجية
AzerTAg.az
١٩.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٢٠]
نيون، 19 يونيو، أذرتاج
أقيمت اليوم مراسم قرعة دوري ابطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2017/2018م المستهل.
ويمثل أذربيجان فيها نادي "قراباغ" الاغدامي في المنفى الذي يشرع في الصراع من المرحلة المؤهلة الثانية كنادٍ مصنف.
وسيواجه قراباغ نادي سامتريديا الجورجي في 11-12 يوليو تموز ذهابا وفي 18-19 يوليو تمور إيابا.
وستقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في عاصمة أوكرانيا كييف.
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