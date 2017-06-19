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    قرعة دوري أبطال أوروبا توقع قراباغ مع سامتريديا الجورجية

    ١٩.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٢٠]

    نيون، 19 يونيو، أذرتاج

    أقيمت اليوم مراسم قرعة دوري ابطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2017/2018م المستهل.

    ويمثل أذربيجان فيها نادي "قراباغ" الاغدامي في المنفى الذي يشرع في الصراع من المرحلة المؤهلة الثانية كنادٍ مصنف.

    وسيواجه قراباغ نادي سامتريديا الجورجي في 11-12 يوليو تموز ذهابا وفي 18-19 يوليو تمور إيابا.

    وستقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في عاصمة أوكرانيا كييف.

    AZERTAG.AZ :قرعة دوري أبطال أوروبا توقع قراباغ مع سامتريديا الجورجية
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    قرعة دوري أبطال أوروبا توقع قراباغ مع سامتريديا الجورجية