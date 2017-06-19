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    فتح قبول وتسجيل الأفلام لمهرجان باكو الرابع الدولي للأفلام السياحية

    ١٩.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٢٢]

    باكو، 19 يونيو، أذرتاج

    فتحت وزارة الثقافة والسياحة باب قبول وتسجيل الأفلام للمشاركة في مهرجان باكو الرابع الدولي للأفلام السياحية المقرر اقامته في باكو خلال الفترة من 11 إلى 14 أكتوبر تشرين الأول المقبل إلى اول سبتمبر أيلول القادم.

    ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل على عنوان المهرجان www.bitff.az .

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