مدرب قراباغ: القرعة سحبت لنا اقوى الأندية الخمسة المحتلة
AzerTAg.az
١٩.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٤١]
باكو، 19 يونيو، أذرتاج
قال قربان قربانوف مدرب قراباغ الأغدامي الأذربيجاني المنافس في دوري أبطال أوروبا إنّ القرعة سحبت لنا اقوى الأندية المحتلة حيث أنّ النادي الجورجي سامتريديا يعرفنا جيدا ولقد شهدنا نضال النادي في مباراة الإياب أمام غابالا في الموسم السابق.
وأوضح قربانوف عقب مراسم القرعة المقامة اليوم أنّ البطولة مستمرة حاليا في جورجيا وذلك تفوق الخصم دون شك في حين لم نستطع حتى الآن إقامة تدريب شامل بفريق كامل لان اللاعبين المشاركين في المنتخبات الوطنية سيعودون بعد العشرين من يونيو حزيران: "نسعى إلى إزالة نقائص في أقصر وقت ممكن ليكون الندي جاهزا كاملا قبل المباراة."
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