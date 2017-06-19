مدرب سامتريديا: قراباغ ناد قوي في المنطقة

باكو، 19 يونيو، أذرتاج

قال جيورجي تسيتسادزي مدرب سامتريديا الجورجي إنّ بطل أذربيجان قراباغ ناد قوي جدا.

وأضاف تسيتسادزي أنّنا لن نستسلم بسهولة: "صحيح أننا أصبحنا بمعزل عن دوري أوروبا في الموسم السابق من قبل غابالا الأذربيجاني ولا نأسف على مواجهتنا للمرة التالية مع النادي الأذربيجاني لأنه كان من الممكن أنّ نواجه أندية اقوى ولكننا كسبنا خبرة اللعب مع الأندية الأذربيجانية واعتقد أننا يمكن لنا أيضا أنّ نتجاوز المرحلة."