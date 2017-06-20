القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 137 مرة

باكو، 20 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 137 مرة خلال اليوم مستخدمة راجمات القنابل على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات.

وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن وحدات الاحتلال المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية شاوارشاوان والمرتفعات بمحافظة نويمبريان الأرمينية وقرية باراواكار بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية كوهنه قيشلاق بمحافظة أغسطافا الأذربيجانية وقريتي كمرلي وفرحلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قريتي جيناري وأيقدزور في محافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي كوخانبي ومونجوقلو بمحافظة توفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في المرتفعات بمحافظة كادابك الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرى قويارخ وجيلبورت وياريمجا بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى طاغي بكلي وباش قروند وجواهرلي وكنقرلي ومرزيلي في محافظة آغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو في محافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقروند وقاراخانبكلي وقورقان وكردلر وهوراديز في محافظة فضولي الأذربيجانية وقريتي نوزكار ومهديلي في محافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك في المرتفعات لمحافظات جورانبوي وتارتار وآغدام وخوجاوند وفضولي المحتلة الأذربيجانية على مواقع الدفاع الأذربيجاني المقابلة.