    • / اقتصاد

    اقتصاد


    نقل 97.5 مليون شخص عن طريق ميترو خلال 5 أشهر

    ٢٠.٠٦.٢٠١٧ [١٣:١٤]

    باكو، 20 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    أفادت وكالة نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 97.5 مليون شخص عن طريق ميترو خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري بارتفاع قدرها 6.3 في المائة.

    AZERTAG.AZ :نقل 97.5 مليون شخص عن طريق ميترو خلال 5 أشهر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٦.٢٠١٧ [٢٠:٢١]
    اكتشاف موعد تشغيل سكة حديد باكو – تفليس – قارص مطلع يوليو
    ٠٩.٠٦.٢٠١٧ [٢٠:٢٩]
    مشروع ميناء باكو قادر على نقل مليون حاوية و25 مليون طن من الشحن سنويا
    ٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٦:٠٩]
    زيادة تبادل الركاب في مطار حيدر علييف الدولي
    ٠٨.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٤٥‎]
    إدارة الرقابة الداخلية والمراجعة: 20% من الاستثمار في اقتصاد أذربيجان لنصيب النقل واللوجستية
    نقل 97.5 مليون شخص عن طريق ميترو خلال 5 أشهر