نقل 97.5 مليون شخص عن طريق ميترو خلال 5 أشهر
AzerTAg.az
٢٠.٠٦.٢٠١٧ [١٣:١٤]
باكو، 20 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
أفادت وكالة نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 97.5 مليون شخص عن طريق ميترو خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري بارتفاع قدرها 6.3 في المائة.
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