باكو، 20 يونيو / حزيران، (أذرتاج) أفادت وكالة نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 97.5 مليون شخص عن طريق ميترو خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري بارتفاع قدرها 6.3 في المائة.

AZERTAG.AZ : نقل 97.5 مليون شخص عن طريق ميترو خلال 5 أشهر

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده