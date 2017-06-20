اعداد مشروع لوجستي لنقل المنتجات الأذربيجانية الى بلدان مجلس التعاون الخليجي

باكو، 20 يونيو (أذرتاج).

ناقش وفد جمعية "تدارك" الأذربيجانية اثناء لقاءاته في مملكة البحرين المسائل المتعلقة بتصدير المنتجات الأذربيجانية الى بلدان مجلس التعاون الخليجي وبحث أسواق بديلة وجلب استثمارات اجنبية الى القطاع الزراعي في أذربيجان.

أجرى أعضاء الوفد العديد من اللقاءات في شركة "ممتلكات البحرين" وصندوق "آركابيتا" للاستثمارات، مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، مجموعة شركات "ريادة".

في لقاء جرى مع محمود هاشم الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة "ممتلكات البحرين" تم التوصل الى اتفاق في انشاء علاقات شراكة بينية وجلب استثمارات في عدة مجالات الإنتاج الزراعي وإعداد مشروع لوجستي لنقل المنتجات الأذربيجانية الى بلدان مجلس التعاون الخليجي.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة آركابيتا، عاطف أحمد عبدالملك في حديث جرى مع الوفد الاذربيجاني الى وجود إمكانيات لاستثمارات مشتركة معربا عن حرصه على المشاركة في مشروع المركز اللوجستي المخطط انشاؤه.

كذلك التقى الوفد مع الشيخة ضياء بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة مجموعة "ريادة". قالت السيدة الشيخة ضياء آل خليفة انها مستعدة لدعم انشاء شبكة التسويق للمنتجات الأذربيجانية في البحرين.

وعلى هامش الزيارة وفي اليوم الأخير من لقاءات العمل أقيم معرض المنتجات الأذربيجانية.

اقترح نائب رئيس مجموعة ريادة سيرغي تيسكتوف بافتتاح سوق للمنتجات الأذربيجانية في البحرين. وقرر الطرفان توقيع مذكرة للتعاون.

ثم تفقد الوفد الاذربيجاني محلات وشبكات المول في العاصمة البحرينية المنامة لبحث أسعار المنتجات الغذائية في السوق المحلي.