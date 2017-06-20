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    ارتفاع إنتاجية حقول الشعير في تارتار

    ٢٠.٠٦.٢٠١٧ [١٦:٢٥‎]

    تارتار، 20 يونيو، أذرتاج

    تم تجنيد جميع القوى لحصاد منظم لحقول الحبوب واستكمال العملية في أقرب وقت ممكن في محافظة تارتار الواقعة في منطقة خط الجبهة.

    قال رئيس هيئة الإحصاء عدالت ممدوف لمراسل أذرتاج إنّ المزارعين حصدوا حتى اليوم الشعيرَ من 1050 هيكتار لانتاج 4ر3286 طن من المحصول حيث أنّ الإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار كان 3130 كغ وهو اكثر بقدر 410 كغ قياسا إلى 2016م الماضي.

    ويستمر حصاد الشعير في المحافظة بسرعة حاليا ويتطلع المزارعون قريبا إلى الشروع في حصاد القمح.

    وأضاف مراسل أذرتاج أنّ المزارعين زرعوا على مساحة 6ر9506 هيكتار الحبوب في تارتار منها القمح على مساحة 9ر6908 هيكتار والشعير على مساحة 7ر2597 هيكتار.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع إنتاجية حقول الشعير في تارتار
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