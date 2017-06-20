باكو، 20 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

تم اختطاف صحفيين هولنديين في كولومبيا - مراسل ومصور برنامج تلفزيوني "المفقودون".

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن التلفزيون والإذاعة الهولندي أن القوات المسلحة الكولومبية أكدت أن جماعة "جيش التحرير الوطني" تقف وراء عملية الاختطاف.

وقع الحادث في شمال البلد بالقرب من الحدود الفنزويلية. انتشرت بشكل واسع في المنطقة التي تعمل فيها الجماعة المتمردة مختلف الأنشطة غير المشروعة ومن جملته تهريب المخدرات.

وفقا لمعلومات الجيش الكولومبي، أرسلت إلى المنطقة مجموعات متخصصة لتحرير الرهينتين.

أكدت وزارة الخارجية الهولندية حقيقة اختطاف الصحفيين مشيرة إلى مواصلة تنفيذ جميع التدابير لتحريرهما.