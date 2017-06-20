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    سياسة


    وزارة الدفاع: أرمينيا مشغولة بـ "بطالة" على الأوراق

    ٢٠.٠٦.٢٠١٧ [١٧:١٦]

    باكو، 20 يونيو، أذرتاج

    يجري على شبكات التواصل الاجتماعي قطاعها الأرميني تداول معلومات كاذبة ومضللة.

    وردت وزارة الدفاع على استفسار وكالة أذرتاج أنّه لا يؤدي جندي مدعو ناطق قربانوف الخدمة العسكرية الإلزامية في وظيفة عسكرية يدعي بها الجانب الأرميني.

    وأوضحت الوزارة قائلة إنّ "لجوء آلة الدعاية الأرمينية إلى الاستفادة من مثل هذه الأخبار المضللة الرخيصة يشبه باستغاثة غريق في الماء بقشّ حيث أنّ الغريق يتشبث بكل حشيش بما أنّ الجانب الأرميني الذي يقوم بمحاولات فاشلة يريد أنّ يقدم نفسَه كـ "بطل" على الأوراق والفضاء الافتراضي.

    كما بثت صحافة فقدت قوات الاحتلال الأرميني 6 جنود لها في 16-17 يونيو حزيران الحالي بالإضافة إلى مصابين وجرحى يضطر العدو اللدود إلى الإفصاح عنهم تحت ذرائع مختلفة يوميا من اجل إهداء الجماهير الداخلية."

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: أرمينيا مشغولة بـ "بطالة" على الأوراق
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