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    حصاد 2524 هيكتار من حقول الحبوب في شاماخي

    ٢٠.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٥‎٩]

    شاماخي، 20 يونيو، أذرتاج

    قالت إدارة زراعة شاماخي في بيان إنّ الإدارة تنظم عمليات منظمة شاملة لحصاد حقوق الحبوب في محافظة شاماخي.

    وجاء في بيان الإدارة أنّ عمليات الحصاد مدعومة بـ 34 حصادة فيما بلغ حجم الحقول المحصودة حتى اليوم 2524 هيكتار منها 2204 هيكتار من حقوق الشعير سريع النبات مفيدة أنّ حصاد المحصول يجري حاليا في مناطق جنوبية من شاماخي.

    يذكر أنّ مساحة حقول الحبوب المزروعة في شاماخي هذا العام تبلغ 21237 هيكتار منها 13640 هيكتار للقمح والباقية للشعير.

    AZERTAG.AZ :حصاد 2524 هيكتار من حقول الحبوب في شاماخي
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