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    زلزال بقوة 4 درجات في بحر الخزر

    ٢٠.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٣٤]

    باكو، 20 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    وقع اليوم في بحر الخزر زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر.

    قال مركز رصد الزلازل الجمهوري لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لأذرتاج أن الزلزال وقع في الساعة 16:05:31 بالتوقيت المحلي.

    كان عمق الزلزال في مركزه 60 كيلومترا.

    ولم يشعر الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 4 درجات في بحر الخزر
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