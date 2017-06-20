باكو، 20 يونيو / حزيران، (أذرتاج) وقع اليوم في بحر الخزر زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر. قال مركز رصد الزلازل الجمهوري لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لأذرتاج أن الزلزال وقع في الساعة 16:05:31 بالتوقيت المحلي. كان عمق الزلزال في مركزه 60 كيلومترا. ولم يشعر الزلزال.

AZERTAG.AZ : زلزال بقوة 4 درجات في بحر الخزر

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