زلزال بقوة 4 درجات في بحر الخزر
AzerTAg.az
٢٠.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٣٤]
باكو، 20 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
وقع اليوم في بحر الخزر زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر.
قال مركز رصد الزلازل الجمهوري لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لأذرتاج أن الزلزال وقع في الساعة 16:05:31 بالتوقيت المحلي.
كان عمق الزلزال في مركزه 60 كيلومترا.
ولم يشعر الزلزال.
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