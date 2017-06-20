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    احمدوف: توظيف مليون و600 الف عامل في أذربيجان خلال 12 سنة أخيرة

    ٢٠.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٣٥‎]

    سومغايت، 20 يونيو، أذرتاج

    قال علي احمدوف نائب رئيس الوزراء إنّ عدد عاملين تم توظيفهم في أذربيجان خلال فترة 10-12 سنة الأخيرة يبلغ مليونا و600 الف موظف.

    وأضاف احمدوف في اجتماع عقده اليوم في مدينة سومغايت مع مجموعة من رجال الأعمال وأصحاب المشاريع وممثلي دافعي الضرائب الكبيرة أنّ اقتصاد أذربيجان قطع طريق التنمية الكبيرة خلال 12 سنة أخيرة: "مستوى الفقر تراجع من 50 في المائة إلى 5 %. وزيدت الرواتب أكثر من 3 مرات كما جرى بناء المدارس والمؤسسات الطبية بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال الكبرى لإعمار وتشجير وإعادة البناء في المدن والقصبات".

    AZERTAG.AZ :احمدوف: توظيف مليون و600 الف عامل في أذربيجان خلال 12 سنة أخيرة
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