مزارعو أوغوز يباشرون حصاد الحبوب

أوغوز، 20 يونيو، أذرتاج

بدأت عملية حصاد الحبوب في مزارع محافظة أوغوز منذ يوم.

وابلغ مراسل أذرتاج أنّ مزارعين حصدوا 132 هيكتار من حقول الشعير في قرى موخاس وباش داش عقيل وبوجاق لينتجوا 302 طن من المحصول حيث أنّ الإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار تبلغ حاليا 2290 كغ.

وقالت غمزة سليمانوفا مسؤولة السلطة التنفيذية الاوغوزية إنّ مساحة الحقول المزروعة بالحبوب في العام الجاري على نطاق المحافظة تبلغ 17 الفا و157 هيكتار منها 12 ألفا و747 هيكتار للقمح و4 آلاف و410 هيكتار منها للشعير.

وأضافت أنّ إدارة الزراعة بالمحافظة توفر للمزارعين معدات زراعية وحصادات وشاحنات وعربات بما يكفي بحصاد المحصول دون تأخر.