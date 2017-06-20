أحمدوف: تسجيل الفعاليات الاقتصادية لأكثر من 5ر1 مليون شخص

سومغايت، 20 يونيو، أذرتاج

قال علي أحمدوف نائب رئيس الوزراء إنّ الفعاليات الاقتصادية لأكثر من 5ر1 مليون شخص في أذربيجان مسجلة رسميا.

وأضاف أحمدوف في اجتماع عقده اليوم في مدينة سومغايت مع مجموعة من رجال الأعمال وأصحاب المشاريع وممثلي دافعي الضرائب الكبيرة أنّ 6ر4 ملايين نسمة من أهالي أذربيجان فاعلون اقتصاديا منهم 5ر1 مليون فاعل تم تسجيل فعالياتهم الاقتصادية رسميا.

وزاد نائب رئيس الوزراء أنّ 70-75 في المائة من غير المسجلة فعالياتهم الاقتصادية لا عقد عمل لهم.