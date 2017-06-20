    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أحمدوف: تسجيل الفعاليات الاقتصادية لأكثر من 5ر1 مليون شخص

    ٢٠.٠٦.٢٠١٧ [١٩:٢٤]

    سومغايت، 20 يونيو، أذرتاج

    قال علي أحمدوف نائب رئيس الوزراء إنّ الفعاليات الاقتصادية لأكثر من 5ر1 مليون شخص في أذربيجان مسجلة رسميا.

    وأضاف أحمدوف في اجتماع عقده اليوم في مدينة سومغايت مع مجموعة من رجال الأعمال وأصحاب المشاريع وممثلي دافعي الضرائب الكبيرة أنّ 6ر4 ملايين نسمة من أهالي أذربيجان فاعلون اقتصاديا منهم 5ر1 مليون فاعل تم تسجيل فعالياتهم الاقتصادية رسميا.

    وزاد نائب رئيس الوزراء أنّ 70-75 في المائة من غير المسجلة فعالياتهم الاقتصادية لا عقد عمل لهم.

    AZERTAG.AZ :أحمدوف: تسجيل الفعاليات الاقتصادية لأكثر من 5ر1 مليون شخص
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٣٥‎]
    احمدوف: توظيف مليون و600 الف عامل في أذربيجان خلال 12 سنة أخيرة
    ١٢.٠٦.٢٠١٧ [١٥‎:١٠]
    لجنة الجمارك تورد الميزانية 975 مليون مانات خلال 5 أشهر
    ٠٩.٠٦.٢٠١٧ [٢١:٥‎٠]
    الزراعة تعلن حجم التبادل التجاري الزراعي بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي في 2016م
    ٠٨.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٤٣]
    وزير الاقتصاد: تطوير الرأسمال البشري أولوية السياسة الاجتماعية الاقتصادية
    أحمدوف: تسجيل الفعاليات الاقتصادية لأكثر من 5ر1 مليون شخص أحمدوف: تسجيل الفعاليات الاقتصادية لأكثر من 5ر1 مليون شخص