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    سياسة


    لتنمية علاقات أذربيجان والاتحاد الإفريقي بالغ الأهمية

    ٢٠.٠٦.٢٠١٧ [٢٠:١١]

    أديس أبابا، 20 يونيو، أذرتاج

    التقى ايلمان عبدللايف سفير أذربيجان في إثيوبيا برئيس جديد الانتخاب للجنة الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد.

    وقالت السفارة في بيان إنّ السفير عبدللايف هنأ موسى فقيه محمد بمناسبة تعيينه للمنصب الرفيع لدى المنظمة الدولية النافذة.

    ونوه الدبلوماسي خاصة إلى اكتساب تنمية العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي أهمية خاصة مشيرا إلى وجود إمكانات كبيرة من اجل توسيع العلاقات والتعاون بين أذربيجان والاتحاد الإفريقي.

    ولفت السفير عبدللايف إلى امتلاك أذربيجان خبرات وتجارب غنية في عدد كبير من المجالات مبلغا جاهزية البلد لمشاطرتها بلدان الاتحاد الإفريقي.

    وقال رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد بدوره إنّ التجارب والخبرات التي حصلت عليها أذربيجان خصوصا في مجال الطاقة لها بالغ الأهمية بالنسبة لجميع العالم بما فيه بلدان قارة إفريقيا واصفا تنويع اقتصاد أذربيجان بنموذجي وجدير بالتقدير. وزاد أنّ الاتحاد الإفريقي يشيد بخطوات تتخذها أذربيجان من اجل تطوير العلاقات مع بلدان إفريقيا لافتا إلى أنّ المشاريع قيد التنفيذ في البلدان الإفريقية بدعم أذربيجان تشكل أولوية الاتحاد الإفريقي أيضا.

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