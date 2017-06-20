زراعة لسان لمريضة في مستشفى الجراحة في جامعة الطب الأذربيجانية

باكو، 20 يونيو (أذرتاج).

زرع أطباء أذربيجانيون في مستشفى الجراحة التابع لجامعة الطب الأذربيجانية لسانا لمريضة مصابة بالسرطان.

وأوضح الدكتور محمد داودوف مدير جراحة الفم والوجه والفك في حديثه مع مراسل أذرتاج أن الفريق الطبي قام باستئصال اللسان المصاب من المريضة البالغ عمرها 62 عاما وتنظيف الرقبة تماماً من الغدد الليمفاوية وعمل جراحة تجميل وزراعة اللسان عن طريق شريحة جلدية تم أخذها من الفخذ وجرى نقل وتوصيل الشرايين والأوردة من الفخذ إلى اللسان.

وأكد الدكتور أن العملية تعد الفريد من نوعها مشيراً إلى أن المريضة كانت تعاني من مرض السرطان في الأمعاء أيضا واخذت قبل ذلك علاجا إشعاعيا وكيماويا لذلك. لكن حالتها الصحية بدأت تتدهور بإعادة انتشار الأورام الخبيثة في لسانها، ما اقتضى بإجراء العملية الجراحية العاجلة. أشار الى ان العملية استغرقت 7 ساعات. بيّن أن المريضة في حالة صحية جيدة ومستقرة تتابع العلاج في بيتها بعد تلقيها الرعاية الطبية في المستشفى لمدة معينة.