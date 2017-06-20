حرس الحدود يحبط محاولة تفجير محطة مياه ميل موغان من قبل الاحتلال الأرميني

باكو، 20 يونيو، أذرتاج

أحبط حرس الحدود الأذربيجاني عملا استفزازيا إرهابيا عند الحدود الأذربيجانية مع ايران في أراضي محافظة فضولي المحتلة الأذربيجانية بفضل يقظة دورية حدودية.

وقال حرس الحدود في بيان إنّ دورية نظامية كانت تقوم بمهامها اليومية على أراضي منفذ الحدود أحمدآليلار الواقع قرب خط الجبهة بمحافظة فضولي المحتلة الأذربيجانية صباح يوم 18 يونيو حزيران كشفت عند فحص شريط ساحل نهر اراز عن قذيفة لسلاح أر بي جي 7 المضاد للدبابات جاهزة للانفجار عند صدام بجسم صلب وهي مربوطة بجذع للشجرة ملقًى في مياه النهر يسبح نحو محطة المياه ميل موغان.

واتخذت تدابير عاجلة لانتشال القذيفة الحية من مياه نهر اراز بالقرب من مصبها إلى محطة مياه ميل موغان لإحباط محاولة تفجير المحطة من قبل عناصر الاحتلال الأرميني.

وتم تحييد القذيفة من جانب موظفي وخبراء الألغام لحرس الحدود.