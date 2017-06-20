قرار جمهوري بتخصيص المساعدة المالية للمؤسسات الدينية

باكو، 20 يونيو، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في العشرين من يونيو حزيران قرارا جمهوريا بشأن تخصيص المساعدة المالية للمؤسسات الدينية الناشطة في أذربيجان.

وجاء في مقدمة القرار الجمهوري أنّ أذربيجان التي تقع عند مجمع الحضارات والتي تلعب دور جسر رابط اكتسبت باعتبارها احد مراكز الثقافات القديمة بفضل موقعها الجغرافي الفريد بإنجازات ثقافية متعددة وأضافت ذخرا منقطع النظير إلى تشكل بيئة التسامح الشامل. كما للبلد مكانة من نوعها في انتشار دين الإسلام المبين واستقرار وإحلال النهضة الإسلامية. واستمرارا لعام "التعددية الثقافية" في البلد مناداة بعام 2017م الحالي بـ "عام التضامن الإسلامي" يعد تعبيرا رمزيا واضحا في يومنا لتلك الخبرة التاريخية الغنية ذات القرون العديدة.

وأفادت مراسلة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على دعم فعاليات المؤسسات الدينية في البلد بتخصيص 0ر1 مليون مانات / مليون واحد مانات/ لإدارة مسلمي القوقاز و0ر250 ألف مانات / مئتان وخمسين ألف مانات/ للمؤسسة الدينية أسقفية باكو وسائر أذربيجان التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية و0 250 ألف مانات / مئتان وخمسين ألف مانات/ لمؤسسة باكو الدينية لليهود الجبليين و0ر100 ألف مانات / مائة ألف مانات / لمؤسسة باكو الدينية لليهود الأوروبيين و0ر100 ألف مانات / مائة ألف مانات/ لمؤسسة كهنة كنيسة روما الكاثوليكية الدينية في أذربيجان و0ر100 الف مانات / مائة ألف مانات / للمؤسسة الدينية المسيحية للألبان والأوديين بأذربيجان وذلك من أموال الصندوق الاحتياطي للرئيس الأذربيجاني المقضي عليه في ميزانية الدولة لعام 2017م.