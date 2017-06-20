الرئيس علييف يشارك طعام الإفطار

باكو، 20 يونيو، أذرتاج

اقام الحاج الله شكور باشازاده رئيس إدارة مسلمي القوقاز مائدة الإفطار بمقره بمناسبة شهر رمضان المبارك في العشرين من يونيو حزيران اليوم.

وأفاد مراسل أذرتاج أنّ الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف شارك طعام الإفطار.

وبدأت مراسل الإفطار بتلاوة آيات من القرآن الكريم ودعاء صيام رمضان.

وألقى باشازاده كلمة تناول فيها فضل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الكريم ورفع شكره للرئيس علييف والضيوف على تلبية الدعوة للمشاركة طعام الإفطار.

ثم خطب في المراسم كل من رئيس الجماعة الدينية لليهود الجبليين في أذربيجان ميليخ يفدايف وكبير كهنة كنيسة روما الكاثوليكية بأذربيجان فلاديمير فيكيتي ورئيس أسقفية باكو وسائر أذربيجان التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية الكساندر.

وألقى رئيس الدولة كلمة في المراسم.

ثم تناول الضيوف طعام الإفطار.