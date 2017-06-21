ضبط مخطط تخريبي ارمني في خط الجبهة

باكو، 21 يونيو (اذرتاج).

احبطت وحدات القوات المسلحة الاذربيجانية محاولة مجموعة تخريبية تابعة للقوات المسلحة لارمينيا للتوغل في خط التماس للجيشين في 20 يونيو.

كشفت الوحدات المسلحة الاذربيجانية المجموعة التخريبية في حينها و الحقت بها ضربات استباقية ما اجبر العدو على التراجع تاركا خلفه عددا من جنوده القتلى. وقامت وحدات الجيش الاذربيجاني بضبط احد اعضاء المجموعة التخريبية. ستعلن الوزارة المزيد من المعلومات عن ذلك.