    • / سياسة

    سياسة


    ضبط مخطط تخريبي ارمني في خط الجبهة

    ٢١.٠٦.٢٠١٧ [١٠:٢٤]

    باكو، 21 يونيو (اذرتاج).

    احبطت وحدات القوات المسلحة الاذربيجانية محاولة مجموعة تخريبية تابعة للقوات المسلحة لارمينيا للتوغل في خط التماس للجيشين في 20 يونيو.

    كشفت الوحدات المسلحة الاذربيجانية المجموعة التخريبية في حينها و الحقت بها ضربات استباقية ما اجبر العدو على التراجع تاركا خلفه عددا من جنوده القتلى. وقامت وحدات الجيش الاذربيجاني بضبط احد اعضاء المجموعة التخريبية. ستعلن الوزارة المزيد من المعلومات عن ذلك.

    AZERTAG.AZ :ضبط مخطط تخريبي ارمني في خط الجبهة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.٠٦.٢٠١٧ [١٧:١٦]
    وزارة الدفاع: أرمينيا مشغولة بـ "بطالة" على الأوراق
    ٢٠.٠٦.٢٠١٧ [١١:٢٩]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 137 مرة
    ١٩.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٣٥‎]
    وزير الدفاع الأذربيجاني يلتقي الوسطاء الدوليين بمجموعة منسك
    ١٩.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٢٠]
    القوات المسلحة الأذربيجانية تبدأ تدريبات عسكرية
    ضبط مخطط تخريبي ارمني في خط الجبهة