    • / اقتصاد

    اقتصاد


    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية

    ٢١.٠٦.٢٠١٧ [١١:١٥‎]

    باكو، 21 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    انخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية.

    تم بيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 54.44 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضها 0.05 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 46.93 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضها قدر 0.09 دولارا.

    كما أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 46.01 دولارا بانخفاض مسجل عند 1.68 دولار.

    AZERTAG.AZ :سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.٠٦.٢٠١٧ [١٦:٤٥‎]
    ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية
    ١٩.٠٦.٢٠١٧ [١٥‎:٣٦]
    أسعار النفط في الأسواق العالمية
    ١٩.٠٦.٢٠١٧ [١٢:٢٧]
    تشغيل بئر جديدة بعد العملية الجيولوجية في حقل "آبشيرون الغربي"
    ١٧.٠٦.٢٠١٧ [١٩:٣٨]
    سوكار تشارك في مناقصة لتطوير حقل نفط "أزاديجان" لإيران
    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية