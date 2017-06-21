باكو، 21 يونيو / حزيران، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف اليوم رئيس الوزراء الفرنسي السابق ورئيس شركة " Villepin International" دومينيك دو فيلبان.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يلتقي رئيس الوزراء الفرنسي السابق

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