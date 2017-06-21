الرئيس الأذربيجاني يلتقي رئيس الوزراء الفرنسي السابق
AzerTAg.az
٢١.٠٦.٢٠١٧ [١١:٢٧]
باكو، 21 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف اليوم رئيس الوزراء الفرنسي السابق ورئيس شركة " Villepin International" دومينيك دو فيلبان.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٠.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٢١]
١٩.٠٦.٢٠١٧ [١٢:١٣]
١٩.٠٦.٢٠١٧ [١٠:٥٥]
١٦.٠٦.٢٠١٧ [١٣:٤٣]
٢١.٠٦.٢٠١٧ [١١:٥٢]
٢١.٠٦.٢٠١٧ [١٠:٢٤]
٢٠.٠٦.٢٠١٧ [٢٠:١١]
٢٠.٠٦.٢٠١٧ [١٧:١٦]
٢١.٠٦.٢٠١٧ [١١:١٥]
٢٠.٠٦.٢٠١٧ [١٩:٢٤]
٢٠.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٣٥]
٢٠.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٣٨]
١٤.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٢٦]
١٤.٠٦.٢٠١٧ [١٦:١٢]
١٣.٠٦.٢٠١٧ [١٨:١٣]
٠٨.٠٦.٢٠١٧ [١٩:٣٣]
١٩.٠٦.٢٠١٧ [٢٠:٢٦]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٠٤]
٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٣:٤١]
٣١.٠٥.٢٠١٧ [٢١:٣٨]
١٩.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٢٢]
٠٨.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٢٦]
٠٨.٠٦.٢٠١٧ [١٥:٠١]
٢٤.٠٥.٢٠١٧ [١٨:١٨]
٢٠.٠٦.٢٠١٧ [٢٠:١٥]
٢٨.٠٢.٢٠١٧ [١٧:٤٦]
١٦.٠٢.٢٠١٧ [٢٠:٢٣]
١٣.٠٢.٢٠١٧ [٢١:٠٦]
٢٠.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٣٤]
١٧.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٥٥]
١٤.٠٦.٢٠١٧ [٢٠:٥٩]
١٤.٠٦.٢٠١٧ [١٦:٤٤]
٢٠.٠٦.٢٠١٧ [٢١:٢٧]
٢٠.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٠٤]
١٦.٠٦.٢٠١٧ [١٦:١٦]
١٤.٠٦.٢٠١٧ [١٩:٤٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك