القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 125 مرة

باكو، 21 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 125 مرة خلال اليوم مستخدمة راجمات القنابل بعيار 82 مم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات.

وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن وحدات الاحتلال المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قريتي برداوان وشاوارشاوان بمحافظة نويمبريان الأرمينية والمرتفعات بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى كمرلي وقايماقلي وفرحلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قريتي موسوسقخ وجيناري في محافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى علي بكلي وأغدام وكوخانبي ومونجوقلو بمحافظة توفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في المرتفعات بمحافظة كادابك الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي قويارخ وجيلبورت بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى باش قروند وجواهرلي وقاراقاشلي وساريجالي ونوروزلو ويوسفجانلي في محافظة آغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو في محافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقروند وقاراخانبكلي وقورقان وهوراديز في محافظة فضولي الأذربيجانية وقريتي نوزكار ومهديلي في محافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك في المرتفعات لمحافظات جورانبوي وتارتار وآغدام وخوجاوند وفضولي المحتلة الأذربيجانية على مواقع الدفاع الأذربيجاني المقابلة.