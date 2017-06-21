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    مصر تسدد ضربات جوية للإرهابيين في شبه جزيرة سيناء

    ٢١.٠٦.٢٠١٧ [١٣:٥‎٧]

    القاهرة، 21 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    سددت القوات الجوية المصرية أمس ضربات جوية إلى عدد من المنشآت في شمال شبه جزيرة سيناء أثناء اجتماع قادة الجماعة الإرهابية "البيت المقدس".

    أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن الممثل الرسمي للقوات المسلحة المصرية أنه لا توجد معلومات بعد عن خسائر المتطرفين.

    AZERTAG.AZ :مصر تسدد ضربات جوية للإرهابيين في شبه جزيرة سيناء
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