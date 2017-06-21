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    علماء الفلك الأوزبكيون يكتشفون نجما جديدا

    ٢١.٠٦.٢٠١٧ [١٣:٥‎٨]

    طشقند، 21 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    شاهد علماء مرصد مايداناك للمعهد الفلكي التابع لأكاديمية العلوم الأوزبكية تألق نجم جديد.

    هذا حدث عظيم في علم الفلك. وقع تألق النجم الجديد في مجرة "NGC 3938" لكوكبة آسيا الكبرى.

    تم اكتشاف النجم الجديد رقم "SN 2017" في اطار برنامج التعاون الدولي بين مرصد مايداناك والمراصد الرائدة في العالم.

    AZERTAG.AZ :علماء الفلك الأوزبكيون يكتشفون نجما جديدا
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