طشقند، 21 يونيو / حزيران، (أذرتاج) شاهد علماء مرصد مايداناك للمعهد الفلكي التابع لأكاديمية العلوم الأوزبكية تألق نجم جديد. هذا حدث عظيم في علم الفلك. وقع تألق النجم الجديد في مجرة "NGC 3938" لكوكبة آسيا الكبرى. تم اكتشاف النجم الجديد رقم "SN 2017" في اطار برنامج التعاون الدولي بين مرصد مايداناك والمراصد الرائدة في العالم.

AZERTAG.AZ : علماء الفلك الأوزبكيون يكتشفون نجما جديدا

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده