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    مقتل 12 إرهابيا خطيرا في شمال شبه جزيرة سيناء

    ٢١.٠٦.٢٠١٧ [١٤:٠٠]

    القاهرة، 21 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    وفقا للمعلومات، قتل 12 إرهابيا خطيرا جراء الهجوم الجوي للقوات الجوية المصرية في اجتماع قادة الجماعة الإرهابية "بيت المقدس" في شمال شبه جزيرة سيناء.

    قال الممثل الرسمي للقوات المسلحة المصرية تامر الرفاعي إنه كذلك تم تدمير أربع سيارات بيك أب للإرهابيين.

    AZERTAG.AZ :مقتل 12 إرهابيا خطيرا في شمال شبه جزيرة سيناء
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