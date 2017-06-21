باكو، 21 يونيو / حزيران، (أذرتاج) أقيمت مباراة استعراضية أولى لنادي "قاراباغ" لكرة القدم (آغدام) ضمن معسكره التدريبي في النمسا. أفادت وكالة أذرتاج أن الفريق الأذربيجاني واجه نادي "أخمات" الروسي. اختتمت المقابلة بالتعادل في الجزء الأول للمواجهة. أما في الجزء الثاني فتغلب فريق "أخمات" لكرة القدم على منافسه بحساب 1:0.

AZERTAG.AZ : مباراة استعراضية أولى لنادي "قاراباغ" في النمسا

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