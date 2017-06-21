باكو، 21 يونيو / حزيران، (أذرتاج) شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في حفل افتتاح المبنى الإداري الجديد لمحكمة حي نريمانوف. أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة تفقد الأجنحة التي تعرض فيها مشاريع مباني المحاكم والمجمعات الحديثة في إطار المشروع تحت عنوان "الخدمات العدل التقدمي والبنية التحتية للمحكمة الحديثة" بتمويل مشترك بين حكومة أذربيجان والبنك الدولي وتنفيذ وزارة العدل. ثم قص الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الشريط الرمزي إيذانا بافتتاح المبنى الإداري. وقدم وزير العدل فكرت محمدوف لرئيس الجمهورية معلومات عن الظروف داخل مبنى المحكمة.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يدشن المبنى الإداري الجديد لمحكمة حي نريمانوف

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