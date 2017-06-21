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    شلالة أفورجا عقد لآلي جمال طبيعة قوبا – فيديو

    ٢١.٠٦.٢٠١٧ [١٦:٤٠]

    قوبا، 21 يونيو، أذرتاج

    يزورون سائحون وافدون إلى محافظة قوبا الأذربيجانية زيارة اكثر لقريتي خيناليق وقتشريش وشلالة أفورجا حيث أنّ مساري قوبا – خيناليق وقوبا – أفورجا يحتلان المركزين الأولين من حيث كثافة السياحة.

    وأفاد مراسل أذرتاج أنّ سبب استقطاب مسار قوبا – أفورجا عددا كبيرا من السائحين يرجع إلى وقوع شلالة أفورجا احدى اللآلئ من جمال طبيعة قوبا.

    وأضاف أنّ شلالة أفورجا تقع جنوب قوبا وتعد احدى اجمل الآثار الطبيعية. وتم تسجيل شلالة أفورجا التي تصب من ارتفاع يبلغ 60 م في سجل وزارة الثقافة والسياحة لحماية الآثار الطبيعية الخاصة.

    وتقدم وكالة أذرتاج مقاطع فيديو جديدة من شلالة أفورجا:

    http://video.azertag.az/files/video/2017/2/14980277831821121534.mp4

    AZERTAG.AZ :شلالة أفورجا عقد لآلي جمال طبيعة قوبا – فيديو
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    شلالة أفورجا عقد لآلي جمال طبيعة قوبا – فيديو شلالة أفورجا عقد لآلي جمال طبيعة قوبا – فيديو شلالة أفورجا عقد لآلي جمال طبيعة قوبا – فيديو