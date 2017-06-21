المملكة العربية السعودية: إعفاء ولي العهد من منصبه

باكو، 21 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم أمرا ملكيا بإعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من منصب ولاية العهد ومنصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

كما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتعيين نجله الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (31 عاما) وليا للعهد بدلا من الأمير محمد بن نايف، وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع.

وأكد محمد بن سلمان في مقابلة مع وكالات الأنباء الغربية على ضرورة تخلص اقتصاد السعودية من الاعتماد على النفط. وفقا لمعلومات وكالة "بلومبرغ" للأنباء، ان الأمير الشاب شخصية رئيسية في الصراع الحالي بين المملكة العربية السعودية والبلدان الأخرى في الشرق الأوسط ودولة قطر. يقود العمليات العسكرية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.