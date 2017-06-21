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    أوكرانيا تستعد للحصول على أسلحة دفاعية قاتلة من أمريكا

    ٢١.٠٦.٢٠١٧ [١٩:٠٠]

    كييف، 21 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    قال المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيس إن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم أسلحة دفاعية قاتلة لأوكرانيا. أعلن أن تقديم أسلحة دفاعية قاتلة سيتوقف من الوضع الحالي وتجري مناقشات حول هذا الموضوع.

    يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تخصص من ميزانية هذا العام 238 مليون دولار للمجال الأمني العسكري والسياسي الأوكراني.

    AZERTAG.AZ :أوكرانيا تستعد للحصول على أسلحة دفاعية قاتلة من أمريكا
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