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    سياسة


    الرئيس المولدوفي يصل في زيارة رسمية الى أذربيجان

    ٢١.٠٦.٢٠١٧ [١٩:٢٨]

    باكو، 21 يونيو (أذرتاج).

    وصل الرئيس المولدوفي ايغور دودون اليوم في زيارة رسمية الى أذربيجان.

    أفادت اذرتاج انه قد اصطف على ارض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين حرس الشرف تكريما لمقدم الرئيس المولدوفي.

    وكان في استقباله على ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الاذربيجاني يعقوب ايوبوف ونائب وزير الخارجية خالاف خالافوف وغيرهما من المسئولين.

    AZERTAG.AZ : الرئيس المولدوفي يصل في زيارة رسمية الى أذربيجان
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